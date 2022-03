Sepsi OSK - FCU Craiova, in prologul etapei #30 din Liga 1. Echipele probabile + cele mai tari cote

Articol de GSP - Publicat joi, 03 martie 2022 23:53Sepsi OSK intalneste pe teren propriu FCU Craiova in ultima etapa a sezonului regulat. Partida este programata de la ora 20:30 si va fi transmisa in format liveTEXT pe GSP.ro si la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Sport.Toate rezultatele etapei #30 AICIDinamo - Sepsi 1-3Aspectul care l-a nemultumit pe Cristiano Bergodi dupa victoria cu Dinamo: "Ne-am speriat" + primele informatii despre starea lui NiczulySepsi OSK - FCU Craiova, ... citeste toata stirea