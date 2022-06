Sepsi Sf. Gheorghe, inca o victorie rasunatoare in cantonamentul din Austria

Articol de GSP - Publicat vineri, 24 iunie 2022, 22:42 / Actualizat vineri, 24 iunie 2022 23:07Sepsi Sf. Gheorghe a castigat meciul amical impotriva celor polonezilor de la Legia Varsovia, scor 1-0.Sepsi Sf. Gheorghe se descurca excelent in cantonamentul din Austria. In primul test, covasnenii s-au impus cu 3-0 in fata celor de la Ferencvaros. Astazi, "victima" a fost alta echipa de traditie a Europei, Legia Varsovia. Unicul gol al partidei a fost semnat de mijlocasul Marius Stefanescu, in ... citeste toata stirea