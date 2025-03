Sepsi Sfantu Gheorghe a castigat Cupa Romaniei pentru a 9-a oara * Victorie la 21 de puncte pentru formatia din Covasna

Articol de David Istrate - Publicat duminica, 02 martie 2025, 20:55 / Actualizat duminica, 02 martie 2025 20:57ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a castigat Cupa Romaniei la baschet feminin, dupa o finala cu CSM Targoviste, scor 64-43. Trupa din Covasna si-a adjudecat trofeul pentru a 9-a oara si pentru prima oara in fata echipei dambovitene.Duminica, 2 martie, in Sala Sporturilor "Victoria" din Arad, s-a disputat finala Cupei Romaniei, intre ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe si CSM Targoviste. In ... citește toată știrea