Sepsi-SIC, parcurs perfect in grupele EuroCup! Victorie si la Bursa Uludag

Articol de Iulian Cuibar - Publicat sambata, 12 noiembrie 2022, 10:05 / Actualizat sambata, 12 noiembrie 2022 10:06Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe are un parcurs perfect in grupele EuroCup la baschet feminin. Campioana Romaniei a ajuns la a treia victorie in tot atatea partide, dupa 89-72 (48-37) pe terenul lui Bursa Uludag Basketbol. In celalalt meci din grupa E, Holon (Israel) a invins cu 74-59 pe Nesibe Aydin (Turcia).Elevele bosniacului Zoran Mikes conduc grupa E din EuroCup, cu 6 puncte, ... citeste toata stirea