Sepsi, succes important in Turcia! Urmeaza derby-ul cu Rapid

Articol de Iulian Cuibar - Publicat sambata, 05 noiembrie 2022, 05:02 / Actualizat sambata, 05 noiembrie 2022 13:42Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, a reusit o victorie importanta in Eurocup. Covasnencele au invins cu 70 la 56 in Turcia, la Ankara, pe Nesibe Aydin.Sepsi-SIC are punctaj maxim dupa primele doua meciuri disputate in grupele celei de-a doua competitii continentale inter-cluburi. Fetele antrenate de Zoran Mikes sunt pe primul loc in grupa E. Joia ... citeste toata stirea