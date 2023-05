Articol de Andra Mocanu - Publicat marti, 02 mai 2023, 08:10 / Actualizat marti, 02 mai 2023 09:21Serena Williams (41 de ani) e din nou insarcinata! Fosta mare campioana din tenis a anuntat noaptea trecuta, la Met Gala, ca ea si sotul Alexis Ohanian asteapta al doilea copil.Retrasa din activitate in septembrie 2022, Serena Williams si-a facut aparitia noaptea trecuta la Metropolitan Museum of Art din New York, unde a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente mondene din lume, Met ... citeste toata stirea