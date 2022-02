Serena Williams nu ascunde gandurile retragerii: "De un deceniu m-am pregatit pentru acest moment. Mai vreau copii, familia conteaza acum"

Articol de GSP - Publicat luni, 14 februarie 2022, 17:04 / Actualizat luni, 14 februarie 2022 17:38Serena Williams (40 de ani, 242 WTA) spune ca este pregatita pentru momentul retragerii oficiale din tenis.Ultima aparitie a Serenei Williams pe terenul de tenis a fost in iunie 2021, la Wimbledon, cand a fost nevoita sa se retraga in primul set al disputei cu Aliaksandra Sasnovich.WTA DUBAISimona Halep, perfecta in fata lui Riske * Poate infrunta o romanca in turul secund la ... citeste toata stirea