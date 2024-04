Serie intrerupta * Simona Radis si Ancuta Bodnar au fost invinse in calificari la Campionatele Europene de la Szeged

Articol de Roxana Fleseru - Publicat joi, 25 aprilie 2024, 13:10 / Actualizat joi, 25 aprilie 2024 13:31Campionatele Europene au debutat joi la Szeged in Ungaria, iar Simona Radis si Ancuta Bodnar au fost invinse pentru prima oara in cinci ani. Romancele adunasera 26 de victorii consecutive in proba de dublu vasle.Romania abordeaza Campionatele Europene de la Szeged cu 13 echipaje, iar joi dimineata au inceput calificarile.Dupa ce baietii, Florin Arteni si Florin Lehaci, si fetele, Ioana ... citește toată știrea