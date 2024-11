Sfert de finala romanesc la Cali: Anca Todoni si Irina Begu vor lupta pentru un loc in careul de asi

Articol de David Istrate - Publicat joi, 07 noiembrie 2024, 10:26 / Actualizat joi, 07 noiembrie 2024 10:28Anca Todoni (20 de ani, 117 WTA) si Irina Begu (34 de ani, 102 WTA) s-au calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Cali, Columbia, si se vor duela pentru un loc in careul de asi al competitiei.Dupa ce s-a impus saptamana trecuta la Challenger-ul din Santa Cruz, Bolivia, Anca Todoni a continuat sa arate o forma excelenta si a obtinut calificarea in sferturile de ... citește toată știrea