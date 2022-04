Si-a anuntat plecarea imediat dupa FCSB - FC Voluntari: "Nu am ajuns la un consens. Le multumesc pe aceasta cale!"

Articol de GSP - Publicat luni, 11 aprilie 2022 23:57 / Actualizat marti, 12 aprilie 2022 00:05FCSB a invins-o clar pe FC Voluntari, scor 4-0. Ion Gheorghe (22 de ani), mijlocasul ilfovenilor, a anuntat ca din vara va schimba echipa.Ion Gheorghe a fost om de baza pentru FC Voluntari in ultimele 4 sezoane, cu peste 30 de aparitii in fiecare stagiune. Mijlocasul in varsta de 22 de ani a fost introdus in minutul 62 al disputei cu FCSB, iar la final a confirmat ca din vara urmeaza o noua etapa ... citeste toata stirea