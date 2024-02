Si-a dat demisia, dupa ce finantatorul din Liga 1 a fost pus la carma PNL: "Ca pe vremea lui Ceausescu!"

Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 13 februarie 2024, 16:38 / Actualizat marti, 13 februarie 2024 17:14Dumitru-Verginel Gireada (55 de ani) a demisionat din functia de prim-vicepresedinte al PNL Botosani, fiind deranjat de modul in care Valeriu Iftime, patronul clubului FC Botosani, a fost cooptat in partid. Desi nu a preluat oficial functia de presedinte al filialei din Botosani, Iftime va avea ultimul cuvant in deciziile de acolo.Pe 10 februarie, PNL Botosani a anuntat cooptarea ... citește toată știrea