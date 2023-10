Articol de Remus Dinu - Publicat sambata, 07 octombrie 2023, 08:16 / Actualizat sambata, 07 octombrie 2023 08:26Eugen Beza si-a dat demisia de la FC Arges. Tehnicianul care ii pregatise pe alb-violeti dupa demiterea lui Alexandru Pelici a facut publica decizia vineri seara. Motivul invocat de el? Prestatia elevilor sai din meciul cu Steaua, pierdut joi cu 1-3 in Ghencea.Sibianul Eugen Beza, 45 de ani, a fost unul dintre "secunzii" lui Alexandru Pelici in momentul in care acesta fusese numit ... citeste toata stirea