Si-a depasit clauza * Cat a ajuns sa valoreze Florinel Coman dupa cucerirea titlului

Articol de George Nistor - Publicat marti, 07 mai 2024, 16:01 / Actualizat marti, 07 mai 2024 16:03Florinel Coman (26 de ani) se afla la cel mai bun sezon din cariera, cifrele si performantele fiind de partea sa in anul in care FCSB a cucerit titlul de campioana dupa o pauza de noua ani."Mbappe" se afla pe primul loc si in topul marcatorilor in Superliga, cu 18 goluri marcate, reusind si 10 assist-uri pentru colegii sai in actuala stagiune.In competitia interna, Coman nu a fost utilizat ... citește toată știrea