Editeaza

Si-a facut "mea culpa" la golul din Rapid - UTA: "Trebuia sa cobor cu Borza" * Aplaudat in direct: "Nu prea vezi asa ceva"

Sursa: Gazeta Sporturilor
Sambata, 30 August 2025, ora 05:31
15 citiri
Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 29 august 2025 22:57 / Actualizat vineri, 29 august 2025 23:02
Valentin Costache, 27 de ani, a admis superioritatea celor de la Rapid in meciul care a deschis etapa 8 a campionatului, pierdut de UTA cu 0-2.
Costache, schimbat la pauza, simte ca meciul a fost pierdut la nivel mental. Isi recunoaste vina de la golul 2, in care nu a coborat pentru a anula superioritatea numerica a gazdelor, lateralul dreapta Mark Esutu fiind coplesit de combinatia ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
EXCLUSIV Cluburile din Superliga, vizate de acuzatii grave: "Se *capuseaza* bani la greu! Le printeaza si le vand la negru"
Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 25 august 2025 21:41 / Actualizat luni, 25 august 2025 ...
Daniel Zamfir: "Hai ca s-a umflat tarata-n Drulau! Vrea el, mort copt, sa tinem alegeri acum in Bucuresti"
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, l-a criticat dur pe deputatul USR Catalin Drula, dupa ce ...
Ministerul Dezvoltarii a trimis joi proiectul de lege privind reforma administratiei publice spre avizare la Consiliul Economic si Social: Documentul prevede o reducere de 25% a posturilor din primarii
Ministerul Dezvoltarii a trimis joi proiectul de lege privind reforma administratiei publice spre ...
ActualitateBusinessSportLife Show