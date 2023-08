Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 25 august 2023, 11:24 / Actualizat vineri, 25 august 2023 11:58Boban Nikolov (29 de ani), unul dintre fotbalistii plecati de la FCSB in aceasta vara, ar fi extrem de aproape de un transfer la Genclerbirligi, formatie din esalonul secund al Turciei.Presa din tara natala scrie ca nord-macedoneanul a ajuns la un acord cu Genclerbirligi, gruparea care in sezonul anterior a incheiat pe locul 15 in liga secunda. Mijlocasul central a ajuns in Turcia, ... citeste toata stirea