Si-a luat adio de la Corvinul, la 3 zile dupa finala Cupei: "Nu am fost doar o echipa..."

Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 18 mai 2024, 13:14 / Actualizat sambata, 18 mai 2024 13:28Marius Coman (27 de ani), golgheterul celor de la Corvinul Hunedoara in acest sezon, a publicat un mesaj de ramas bun. El a semnat deja cu Sepsi OSK, va face trecerea in prima liga in aceasta vara.Marius Coman a inscris 16 goluri in 35 de meciuri in acest sezon, 6 dintre ele in parcursul istoric al Corvinului in Cupa Romaniei. Divizionara secunda, abia promovata din liga a treia, Corvinul ... citește toată știrea