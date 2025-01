Si-a luat adio de la Dinamo: "A fost o onoare si un privilegiu"

Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 12 ianuarie 2025, 13:38 / Actualizat duminica, 12 ianuarie 2025 14:16Ahmed Bani (22 de ani), mijlocas ofensiv, si-a luat ramas bun de la Dinamo. El a fost transferat de Otelul.Crescut la Dinamo, Bani a fost unul dintre jucatorii importanti ai "cainilor" in sezonul promovarii in Superliga. Odata revenit in primul esalon, Bani nu a mai fost titular la Dinamo.In acest sezon, Bani a jucat 596 de minute in Superliga, in 12 meciuri. A marcat un gol si ... citește toată știrea