Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 23 aprilie 2023, 18:37 / Actualizat duminica, 23 aprilie 2023 18:53Laszlo Balint, antrenorul celor de la UTA, recunoaste ca echipa sa nu mai are cum sa evite direct retrogradarea in liga secunda. "Batrana Doamna" a cedat azi cu Chindia, 1-2, si e intr-o situatia complicata in play-out: doar un punct peste primul loc retrogradabil, ocupat de FC Arges."Situatia e clara, suntem intr-un moment in care nu putem sa ne gandim decat la baraj, dar, chiar si ... citeste toata stirea