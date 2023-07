Articol de Daniel Grigore - Publicat luni, 24 iulie 2023, 00:19 / Actualizat luni, 24 iulie 2023 00:59Anton Petrea (48 de ani), antrenorul lui U Cluj, a analizat infrangerea cu Rapid, 0-3, pe care o pune pe seama unei reprize secunde mult sub asteptari si atitudinii jucatorilor sai.Preluata de Petrea in vara, U Cluj a inceput sezonul rau, 1-1 cu U Cluj, 0-3 cu Rapid.U CLUJ - RAPID 0-3Catalin Cirjan, "marul discordiei": "Nu m-a convins copilul asta" versus "E un *Under* care face diferenta! ... citeste toata stirea