Si-a vandut partea! Rapid are de azi un nou actionar majoritar

Articol de Razvan Lutac - Publicat joi, 28 aprilie 2022, 14:44 / Actualizat joi, 28 aprilie 2022 16:00Victor Angelescu va fi proprietarul majoritar al clubului Rapid anunta APS, grupul cehului Martin Machon, printr-un comunicat.Cehul care detinea 49% din clubul Rapid si-a vandut actiunile. El venise la bucuresteni din 2018, an in care echipa a promovat din Liga a 4-a in Liga a 3-a. "Pachetul de actiuni al lui MachoL va fi cumparat de Victor Angelescu, care va deveni proprietarul majoritar ... citeste toata stirea