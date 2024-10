Si meciul Viitorul Pandurii - Unirea Ungheni este in pericol sa nu se joace! Jucatorii echipei gorjene nu se antreneaza si asteapta o clarificare din partea conducerii

Dupa ce a instiintat FRF ca nu va face deplasarea pentru meciul de la Cisnadie, cu CSC Selimbar, din etapa precedenta a Ligii 2, pierzand partida la "masa verde", scor 0-3, Viitorul Pandurii Targu Jiu are sanse sa nu se prezinte nici la jocul cu Unirea Ungheni, pe care trebuie sa-l organizeze la Drobeta Turnu Severin, sambata, 19 octombrie, in etapa 10 a campionatului.Conducerea Viitorului Pandurii e dezinteresata de jucatorii echipei: "Nu ne-a bagat nimeni in seama toata saptamana"Neplatiti ... citește toată știrea