Si ministrul Eduard Novak face lobby ca FCSB sa joace in Ghencea: "Doar gazonul costa 30.000 de euro lunar. Cine plateste? Statul?"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat joi, 02 februarie 2023, 14:34 / Actualizat joi, 02 februarie 2023 14:39Eduard Novak, ministrul sportului, a vorbit despre posibilitatea ca FCSB sa joace in Ghencea, stadion public aflat in administrarea CSA Steaua.In ianuarie, Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, "portita" de care clubul lui Gigi Becali spera sa profite pentru a juca in Ghencea. ... citeste toata stirea