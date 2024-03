Silviu Lung Jr., declaratia serii dupa ce Poli Iasi a pierdut cu Otelul: "Nu sunt meciuri de Champions League, este mai mult o bataie"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 16 martie 2024, 19:24 / Actualizat sambata, 16 martie 2024 19:29Portarul Silviu Lung Jr. nu intelege de ce Poli Iasi s-a prezentat atat de slab in meciul cu Otelul, scor 0-1, din prima runda a play-out-ului.Silviu Lung Jr. a recunoscut faptul ca Otelul a fost echipa mai buna si a meritat victoria. Acesta nu intelege cum de echipa lui a jucat atat de slab, in conditiile in care iesenii s-au prezentat mult mai bine in ultima etapa a rezonului ... citește toată știrea