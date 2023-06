Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 13 iunie 2023, 07:28 / Actualizat marti, 13 iunie 2023 09:42Portarul Silviu Lung jr este dorit inapoi in SuperLiga, de Petrolul si CS Universitatea Craiova.Silviu Lung junior, 34 de ani, este unul dintre fostii campioni ai Romaniei care pot reveni in Liga 1 in acest mercato. Fost campion cu Astra in 2016, Silvica si-a incheiat conturile cu Al Raed (Arabia Saudita) si, daca nu va gasi ceva acceptabil in strainatate, are optiuni de a se intoarce in ... citeste toata stirea