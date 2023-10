Articol de Roxana Fleseru - Publicat miercuri, 04 octombrie 2023, 22:33 / Actualizat miercuri, 04 octombrie 2023 22:46Simona Amanar, tripla campioana olimpica, a vorbit despre calificarea echipei Romaniei la Jocurile Olimpice de la Paris.Simona Amanar, sextupla campioana mondiala, a urmarit calificarile Campionatelor Mondiale de la Antwerp "ca orice roman si ca orice iubitor al gimnasticii, am stat cu un nod in gat. Mi-am dorit sa ne calificam, faptul ca am reusit lucrul asta e un lucru ... citeste toata stirea