Articol de Mitica Docan - Publicat marti, 05 decembrie 2023, 09:02 / Actualizat marti, 05 decembrie 2023 10:12Miliardarul Ion Esiriac a vorbit din nou despre cazul Simonei Halep, dubla castigatoare de Grand Slam suspendata timp de 4 ani pentru dopaj. Jucatoarea noastra, in varsta de 32 de ani, mai are varianta apelului la TAS.Ion Esiriac acuza seria de controale antidoping de la US Open 2022."Nu-mi spuneti ca un jucator de tenis, de 32 de ani, care este negativ vineri, este pozitiv luni ... citeste toata stirea