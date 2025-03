Simona Halep a spus fara sa ezite: "Cele mai speciale doua momente din viata mea"

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 24 martie 2025, 13:28 / Actualizat luni, 24 martie 2025 13:56Simona Halep (33 de ani), retrasa din tenis in acest an, a vorbit despre cele doua turnee de Grand Slam pe care le-a castigat in cariera.In 2018, Simona Halep castiga finala Roland Garros impotriva lui Sloane Stephens si isi adjudeca primul trofeu de Grand Slam din palmares. Un an mai tarziu, in vara lui 2019, Simona a invins-o pe Serena Williams in finala Wimbledon si a castigat al doilea ... citește toată știrea