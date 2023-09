Articol de Daniel Grigore - Publicat joi, 21 septembrie 2023, 17:56 / Actualizat joi, 21 septembrie 2023 18:09Fosta mare jucatoare de tenis Martina Navratilova, acum in varsta de 66 de ani, a sarit in apararea Simonei Halep (31), suspendata 4 ani pentru dopajGasita vinovata de incalcarea regulamentului anti-doping in doua privinte, utilizarea substantei interzise roxadustat si practicarea unei metode interzise / folosirea unei substante nepermise pe durata intregului an 2022, Simona Halep ... citeste toata stirea