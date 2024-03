Simona Halep, cautata de americani instant: "In clipa in care decizia TAS a fost facuta publica"

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 08 martie 2024, 08:05 / Actualizat vineri, 08 martie 2024 09:28Simona Halep (32 de ani) revine pe teren in martie, la Miami Open. Ea a dezvaluit ce au facut organizatorii turneului imediat cum au aflat ca TAS i-a redus suspendarea de la 4 ani la 9 luni.Pentru ca a iesit din clasamentul WTA, nejucand din cauza suspendarii, Simona Halep are nevoie de invitatii de la organizatori pentru a participa la turnee. In general, jucatorii trebuie sa ceara mai ... citește toată știrea