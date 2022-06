Simona Halep, cotata surprinzator la Wimbledon * Cum vad bookmakerii sansele la castigarea trofeului + turneu fara puncte, dar cu premii-record

Articol de GSP - Publicat joi, 09 iunie 2022, 19:01 / Actualizat joi, 09 iunie 2022 20:03Simona Halep (30 ani, 20 WTA) este una dintre preferatele bookmarkerilor la castigarea turneului de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului.Editia din 2022 de la Wimbledon este programata in intervalul 27 iunie - 10 iulieRomanca a avut un sezon sub asteptari pe zgura. A fost eliminata in "sferturi" la Madrid, in turul al doilea la Roma si, cel mai important, tot in turul al doilea la ... citeste toata stirea