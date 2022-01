Simona Halep - Danka Kovinic 6-2, 6-1. Lectie de tenis predata de jucatoarea noastra la Australian Open 2022!

Articol de GSP - Publicat sambata, 22 ianuarie 2022, 04:38 / Actualizat sambata, 22 ianuarie 2022 06:37Simona Halep (30 de ani, locul 15 WTA) a invins-o clar pe muntenegreanca Danka Kovinic (27 de ani, 83 WTA), scor 6-2, 6-1 in turul III de la Australian Open.In optimile de la Australian Open, Simona Halep o va infrunta pe Alize Cornet, cea care a trecut de Tamara Zidansek cu 2-1 la seturi, dupa un meci extrem de complicat;"M-am simtit foarte bine. Mereu am vrut sa joc aici, in Australian, ... citeste toata stirea