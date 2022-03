Simona Halep - Daria Saville. Probleme pentru jucatoarea noastra inainte de primul meci la Miami Open: "Se poate agrava"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 23 martie 2022, 12:58 / Actualizat miercuri, 23 martie 2022 13:10Dupa Indian Wells, Simona Halep (30 de ani, locul 19 WTA) se afla acum la Miami, unde va juca la turneul de categorie 1000.Halep nu a jucat in turul 1 si o va intalni pe australianca Daria Saville Gavrilova (28 de ani, 249 WTA) in turul doi.Partida se va juca joi, 24 martie, si va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe DigiSport 2Azi, Halep a prefatat debutul la Miami Open, a explicat de ce ... citeste toata stirea