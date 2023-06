Articol de Mitica Docan - Publicat luni, 19 iunie 2023, 12:05 / Actualizat luni, 19 iunie 2023 12:07Simona Halep asteapta in continuare sa fie judecata de ITIA in scandalul de dopaj, dar asta o costa in clasamentul WTA.Jucatoarea noastra, fost lider mondial, a ajuns pe locul 40 WTA. Odata scazute punctele din sezonul de zgura, Simona mai are 1100 puncte. Halep nu va participa nici la Wimbledon, singurul turneu de Grand Slam pe iarba al sezonului.Dintre jucatoarele din Romania, Halep este ... citeste toata stirea