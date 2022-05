Simona Halep, dupa triumful cu Alize Cornet: "A fost un pic stresant"

Articol de GSP - Publicat luni, 09 mai 2022, 17:29 / Actualizat luni, 09 mai 2022 17:34Simona Halep (30 de ani, locul 21 WTA) s-a calificat azi in turul 2 al turneului de la Roma, dupa 6-4, 6-4 cu Alize Cornet (32 ani, 39 WTA).In turul secund, Halep va juca cu Danielle Rose Collins (28 de ani, 9 WTA), finalista in acest an la Australian Open."A fost un pic stresant, pentru ca am pierdut cu ea ultimul meci. A fost putin mai bine acum, sunt bucuroasa ca am castigat si astept urmatorul joc. ... citeste toata stirea