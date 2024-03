Simona Halep, la un pas sa revina pe teren! A primit invitatie la un turneu major

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 06 martie 2024, 18:27 / Actualizat miercuri, 06 martie 2024 18:50Simona Halep (32 de ani) e tot mai aproape sa revina pe teren dupa ce pedeapsa de 4 ani i-a fost fost redusa la 9 luni de TAS. Sportiva din Constanta pare aproape sa joace la la Miami (19-31 martie), turneu de categorie WTA 1000.Fara meci oficial din august 2022, cand pierdea in turul 1 la US Open, Simona Halep ar putea reveni pe teren tot in Statele Unite, de data asta la Miami ... citește toată știrea