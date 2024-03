Simona Halep nu se incadreaza la regula de baza * Cate invitatii poate primi la turnee in anul 2024

Articol de Adrian Jitea - Publicat vineri, 08 martie 2024, 18:11 / Actualizat vineri, 08 martie 2024 18:15Simona Halep (32 de ani) revine in circuit la Miami Open, turneu de 1.000 de puncte programat in perioada 20 martie - 31 martie 2024. Dubla campioana de Grand Slam a primit o invitatie din partea organizatorilor si poate profita in continuare de aceasta "portita" regulamentara.TAS a intors decizia in cazul de dopaj al Simonei Halep. Suspendarea de 4 ani dictata de Tribunalul Independent ... citește toată știrea