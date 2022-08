Simona Halep, OUT de la Washington * Ce a observat adversara ei: "Poate din cauza asta nu s-a simtit bine"

Articol de GSP - Publicat joi, 04 august 2022, 09:52 / Actualizat joi, 04 august 2022 10:00Anna Kalinskaya (23 de ani, 71 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Washington, profitand de abandonul Simonei Halep (30 de ani, 16 WTA), care s-a retras din meci la scorul de 7-5, 2-0 in favoarea rusoaicei.In interviul acordat pe teren, Kalinskaya si-a exprimat regretul pentru modul abrupt in care s-a sfarsit meciul, oferind o declaratie plina de fair-play la adresa Simonei. ... citeste toata stirea