Simona Halep, prima reactie dupa ce Horia Tecau a devenit capitan-nejucator al echipei nationale a Romaniei

Articol de GSP - Publicat marti, 08 martie 2022, 15:14 / Actualizat marti, 08 martie 2022 15:16Simona Halep (30 ani) este incantata de numirea lui Horia Tecau (37 ani) in functia de capitan-nejucator al echipei de tenis feminin a Romaniei.Razvan Itu, directorul general al Federatiei Romane de Tenis, a dezvaluit ca Horia Tecau este omul potrivit pentru a conduce reprezentativa tarii noastre.Astfel, Tecau il inlocuieste in functie pe Daniel Dobre, cel care a antrenat-o in trecut si pe ... citeste toata stirea