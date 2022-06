Simona Halep, pusa in garda inaintea testului periculos din primul tur de la Wimbledon: "Are un joc care poate deranja, mai ales pe iarba"

Articol de GSP - Publicat duminica, 26 iunie 2022, 13:49 / Actualizat duminica, 26 iunie 2022 14:04Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) are parte de un test serios inca din primul tur de la Wimbledon, turneu pe care l-a castigat in 2019. Jucatoarea noastra o va infrunta, marti, pe Karolina Muchova (25 de ani, 82 WTA), o adversara al carei stil ar putea s-o incodeze serios pe romanca.Turneul de la Wimbledon este programat in perioada 27 iunie - 10 iulie 2022 si va fi televizat de Eurosport. ... citeste toata stirea