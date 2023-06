Articol de Sergiu Alexandru - Publicat sambata, 10 iunie 2023, 16:03 / Actualizat sambata, 10 iunie 2023 16:26BMW a anuntat incetarea contractului de publicitate cu Simona Halep.Suspendata provizoriu, in asteptarea procesului dupa ce a fost acuzata de dopaj, Simona Halep ramane fara contractul cu BMW.Simona Halep ramane fara un sponsorAnuntul oficial a fost facut pe contul de Instagram al BMW Automobile Bavaria"Multumim, Simona Halep, pentru momentele frumoase in care am facut echipa! ... citeste toata stirea