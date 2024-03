Simona Halep, raspuns transant in conferinta de presa despre Mouratoglou: "De fapt, eu salut pe toata lumea"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat miercuri, 20 martie 2024, 06:25 / Actualizat miercuri, 20 martie 2024 07:24Simona Halep a pierdut in fata Paulei Badosa, scor 6-1, 4-6, 3-6, in primul tur al turneului de la Miami.Revenita in circuitul WTA, dupa aproape 19 luni de inactivitate, Simona Halep a facut un meci solid impotriva spaniolei Paula Badosa, in primul tur al turneului de la Miami. In ciuda evolutiei bune, ea a pierdut in trei seturi, 6-1, 4-6, 3-6, iar la conferinta de presa a ... citește toată știrea