Simona Halep revine in Top 20 WTA dupa Indian Wells * Cum arata clasamentul + Pe ce locuri sunt romancele

Articol de GSP - Publicat luni, 21 martie 2022, 11:31 / Actualizat luni, 21 martie 2022 12:33WTA a publicat noul clasament din circuitul feminin, actualizat dupa turneul de la Indian Wells, castigat de poloneza Iga Swiatek.Eliminata in semifinale, chiar de Swiatek, Simona Halep (30 de ani) revine de luni, 21 martie, in top 20 WTA, dupa 6 saptamani petrecute in top 30. Ea este acum pe locul 19 WTA, cu 2.221 de puncte.7 locuria urcat Simona Halep in clasamentul WTA, dupa Indian ... citeste toata stirea