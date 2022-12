Simona Halep revine pe teren in decembrie: "Este o onoare"

Articol de GSP - Publicat joi, 29 septembrie 2022, 14:51 / Actualizat joi, 29 septembrie 2022 15:48Simona Halep (31 de ani, 9 WTA) va participa la un eveniment caritabil, pe 3 si 4 decembrie, la Johannesburg, in Africa de Sud.Pe 15 septembrie, Simona Halep transmitea ca a suferit o operatie la nas si ca nu va mai participa la niciun turneu in anul 2022. Dubla campioana de Grand Slam va reveni pe teren in decembrie pentru un eveniment caritabil. "Africa Cares Tennis Challenge" incearca sa ... citeste toata stirea