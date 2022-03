Simona Halep revine pe teren la Indian Wells * De la ce ora se joaca "sfertul" cu Petra Martic

Articol de GSP - Publicat miercuri, 16 martie 2022, 08:16 / Actualizat miercuri, 16 martie 2022 08:52Simona Halep (30 de ani, 26 WTA) e in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells dupa ce a invins-o pe Sorana Cirstea (31 de ani, 27 WTA), scor 6-1, 6-4. Ea va juca in aceasta noapte impotriva croatei Petra Martic (31 de ani, 79 WTA).Dupa ce marti a trecut de Sorana Cirstea, Halep va juca in noaptea de miercuri spre joi impotriva Petrei Martic. Partida va fi a treia a zilei pe ... citeste toata stirea