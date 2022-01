Simona Halep si-a aflat adversara din turul 2 de la Australian Open * A invins-o o singura data

Articol de GSP - Publicat marti, 18 ianuarie 2022, 11:13 / Actualizat marti, 18 ianuarie 2022 11:32Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) si-a aflat adversara din turul II de la Australian Open: brazilianca Beatriz Haddad Maia (25 de ani, 83 WTA). Meciul se va juca joi, organizatorii urmand sa anunte ora de start.Dupa ce a trecut de Magdalena French in turul 1, Simona Halep va da peste o adversara pe care a mai invins-o o singura data in circuit.AUSTRALIAN OPENCat inseamna in puncte si bani ... citeste toata stirea