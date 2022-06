Simona Halep si-a aflat prima adversara de la Bad Homburg * Nume importante prezente pe tablou

Articol de GSP - Publicat vineri, 17 iunie 2022, 21:28 / Actualizat vineri, 17 iunie 2022 21:28Simona Halep (30 de ani, locul 20 WTA) a invins-o pe britanica Katie Boulter (25 de ani, 141 WTA), scor 6-4, 6-1, si s-a calificat in semifinale la Birmingham. Tot astazi, sportiva din Constanta si-a aflat prima adversara de la Bad Homburg.Sorana Cirstea este si ea calificata in semifinalele de la Birmingham! Cele doua romance se pot intalni in ultimul actIn semifinala, Halep va juca impotriva ... citeste toata stirea