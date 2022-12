Simona Halep si-a confirmat participarea in premiera la un turneu american: "Abia asteptam sa o primim"

Articol de GSP - Publicat joi, 09 decembrie 2021, 08:50 / Actualizat joi, 09 decembrie 2021 09:33In 2022, Simona Halep (30 de ani, locul 20 WTA) va participa in premiera la turneul WTA500 de la Charleston.Simona Halep si-a confirmat participarea la Credit One Charleston Open, un turneu care va avea loc in perioada 4 - 10 aprilie 2022 in statul Carolina de Sud, din SUA.Simona Halep participa in premiera la Charleston OpenAnuntul a fost facut de organizatori: "Este oficial, Simona Halep ... citeste toata stirea