Simona Halep si-a luat antrenor francez pentru Indian Wells si Miami * Cine e Morgan Bourbon

Articol de GSP - Publicat luni, 07 martie 2022, 08:50 / Actualizat luni, 07 martie 2022 08:52Simona Halep (30 de ani, 26 WTA) a plecat spre SUA pentru a relua participarea in turneele WTA, incepand cu cel de la Indian Wells. Fostul lider mondial s-a antrenat cateva zile la Academia Mouratoglou din Biot si va fi insotita in Statele Unite de un antrenor de acolo.Conform WTA Romania, numele acestuia este Morgan Bourbon, un antrenor francez in varsta de 29 de ani recomandat de celebrul Patrick ... citeste toata stirea