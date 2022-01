Simona Halep si celelalte patru jucatoare din Romania de pe tablou si-au aflat adversarele de la Australian Open

Articol de GSP - Publicat joi, 13 ianuarie 2022, 07:44 / Actualizat joi, 13 ianuarie 2022 09:40Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) o va intalni in primul tur de la Australian Open pe jucatoarea poloneza Magdalena Frech (24 de ani, 105 WTA). Ziua de disputare a partidei urmeaza sa fie anuntata de organizatori.Va fi o intalnire in premiera pentru Simona, care n-a mai jucat niciodata in compania polonezei. Frech se afla in prezent pe locul 105, cea mai buna clasare a sa fiind pozitia a 99-a, ... citeste toata stirea