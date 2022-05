Simona Halep si Sorana Cirstea, tragere la sorti cu ghinion la Roma: meciuri complicate in primul tur + duel-soc in primul tur: Emma Raducanu vs. Bianca Andreescu!

Articol de GSP - Publicat vineri, 06 mai 2022, 21:22 / Actualizat vineri, 06 mai 2022 21:25Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) si Sorana Cirstea (32 de ani, 27 WTA) si-au aflat adversarele de la Roma, competitia care incepe saptamana viitoare. La ultimul test inainte de Roland Garros, cele doua jucatoare au parte de un tablou complicat.Competitia din capitala Italiei va avea loc in perioada 9 - 15 mai. In acest an, premiile totale ale turneului WTA de la Roma se ridica la 2.527.250 de dolari. ... citeste toata stirea